¡Ú AKB48¡¦°ËÆ£É´²Ö ¡Û ¡Ö¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¾Ò²ð¡¡¡ÖÅ·ºÍ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×
AKB48¤Î°ËÆ£É´²Ö¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú AKB48¡¦°ËÆ£É´²Ö ¡Û ¡Ö¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¾Ò²ð¡¡¡ÖÅ·ºÍ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×
°ËÆ£É´²Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ª¥µ¥ì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Î¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥Ô¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢AKB48¡¡67ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢¥Á¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¥á¥¤¥¯ÍÑÉÊ¤Î¿ô¡¹¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢°ËÆ£É´²Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¥ª¥µ¥ì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ÎÅ·ºÍ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡¡¤ª¤½¤í¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡¦¡Ö¤¤ã¡Á¡ÁÆ´¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥Ô¤òÃÎ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÁÇÅ¨¤Ê»þÂå¤À¤ï¡×¡¦¡Ö¤â¤â¤Á¤ã¤ó¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥Ô¡¡ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª♡¡¡»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Í¡ª¡ª¡×¡¦¡ÖºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥¤¥¯¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡°ËÆ£É´²Ö¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¢¨¡¡¡Û
¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡§¤¤¤È¤â¤â
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯12·î06Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¡§Çö¥Ô¥ó¥¯ ¡ß Çö¥Ô¥ó¥¯
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Í¥¸,
¿ÀÆàÀî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
½»Âð,
Ä¹Ìî,
Ï·¸å,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
³ùÁÒ,
Åìµþ