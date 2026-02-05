¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡ÛËÌµþ500mÆ¼¤Î¿¹½Å¹Ò¡¡»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë»²²Ã¡¡´¶¿¨¡ÖÉ¹¤¬½ÀÌÜ¤Ç³ê¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¥¢¥¸¥ã¥¹¥ÈÀÀ¤¤ÁÀ¤¦¡È¶â¡É
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤é¤¬¸½ÃÏ4Æü¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡£Á°²óËÌµþ¸ÞÎØÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿¹½Å¹ÒÁª¼ê¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î½ÐÍè¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¥ê¥ó¥¯¤Î¾õ¶·¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë°ã¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¹¤¬½ÀÌÜ¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç³ê¤ê¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯´·¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÝÂê¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¥¿¥¤¥à¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶áÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¡¢ÎÏ¤¬¤¢¤Þ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹âµÏ¿¤Î34ÉÃ36¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÆâÄê¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡£¡Ö¤Þ¤º½ÐÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ500m»ÅÍÍ¤Î¿ÈÂÎ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë1000¥á¡¼¥È¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é500¥á¡¼¥È¥ë¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·×²è¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÉÚÅÄ¤»¤ÊÁª¼ê¤È¶¦¤Ë´ú¼ê¤òÌ³¤á¤ë¿¹½ÅÁª¼ê¡£¡Ö¶¥µ»¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤È¡¢³«²ñ¼°¤Ê¤ÉÆüËÜÁª¼êÃÄ¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£