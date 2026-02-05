総務省が３日に発表した住民基本台帳に基づく２０２５年の人口移動報告で、山形県内は転出者数が転入者数を４２８１人上回る「転出超過」となった。

転出超過は１９５４年の統計開始から７２年連続。昨年５月に県人口が１００万人を下回った後も、若者が都市部に流出する「社会減」に歯止めがかかっていない。

人口移動報告によると、県外への転出者数は１万６１８２人（前年比２６２人増）だった一方で、県内への転入者数が１万１９０１人（同１４３人減）にとどまった。

転出超過数の男女別をみると、男性が２１４０人、女性が２１４１人で、ほぼ同数となった。

年齢別の転出超過数が最も多かったのは、２０〜２４歳の２３１５人で、全体の半数以上を占めた。１５〜１９歳の８９０人、２５〜２９歳の５５７人と続き、若者が進学や就職を機に県外に出るケースが多いとみられる。

県内からの転出者の移動先は、都道府県別で宮城が最多の３４９５人。次いで東京２７３６人、神奈川１３４７人だった。首都圏の１都３県への転出者は計６０７０人で、全体の約４割だった。

県統計企画課によると、１月１日現在、県人口は９９万１２７９人。前月比で１１２７人減った。３〜４月に進学や就職による社会減があるほか、少子高齢化の進展による「自然減」の加速もある。

県いきいき山形未来企画室の担当者は「人口減少に歯止めをかけるのは難しい」とし、「子育て施策を進めることに加え、関係人口増加や観光振興に力を入れ、人口が減る中でも豊かな地域作りを目指したい」としている。