妹を守ろうとする柴犬さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で36万回再生を突破し、「守ってあげてるんだね」「なんという幸せな空間」「顔がほころびました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：仕事の休憩中『赤ちゃん』と遊んでいたら、犬が…まさかの『いじめられていると勘違い』した光景】

監視してくる柴犬さん

YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」の投稿主さんは、柴犬『きなこ』ちゃんと娘の『みい』ちゃんの何気ない日常動画をたびたび紹介しています。きなこちゃんは甘えん坊な性格ですが、なぜかパパにだけ手厳しいときがあるのだとか。今回は、きなこちゃんのそんな一面が分かる風景を投稿したそうです。

この日、自宅で仕事をしていたというパパ。ふと見ると、きなこちゃんとみいちゃんがパパのことを凝視していたといいます。たまらなくなってみいちゃんを膝に乗せましたが、きなこちゃんは2人の様子をじっと見つめていたのだとか。あまりにも視線を送ってきたため、仕事に集中できなくなってしまいました。

休憩中はスキンシップ

そこでパパは、きなこちゃんを自分の隣に移動させることに。全員が同じ方向を向いたため、誰かに凝視されることもなくなったそうです。そうしてパパの仕事は順調に進み、お昼休憩を取ることになりました。

休憩は、みいちゃんとスキンシップを取れる束の間の時間です。そこで、みいちゃんに手をコショコショして楽しませることにしたといいます。みいちゃんはキャッキャッと嬉しそうですが、再び熱い視線を送る者が…。なんと、きなこちゃんが厳しい眼差しでパパの手を見つめていたのです。

いじめられていると勘違い…

実は、きなこちゃんはとっても妹想いな性格でもありました。そのため、パパの手がみいちゃんをいじめていると誤解してしまったのです。大切な妹を守るため、きなこちゃんはパパの手にガブリと噛みついたといいます。

もちろん、本気で牙を立てているわけではないものの、きなこちゃんの顔は真剣そのもの！パパを撃退すべく、何度も手に噛みついたそうです。そんな2人の攻防戦を見て、みいちゃんはニコニコ…♪パパを通して、無自覚にもみいちゃんに笑顔を与えたきなこちゃんなのでした。

この投稿には、「牙を向くときの鋭さに驚きましたｗ」「最上級の幸せですね」「みいちゃんの親衛隊だね」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」には、2歳になったみいちゃんと、変わらず妹想いなきなこちゃんの微笑ましい姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。