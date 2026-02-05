JR秋田支社は、大雪や強風の影響による6～8日の県内の列車の運行計画と見通しを発表しました。



一部の路線で運休や遅れが見込まれています。

〈6日の列車運行計画と見通し〉

〇奥羽線

秋田－大館 一部列車運休

大雪のため、終日遅れや運休が発生する可能性あり

大館－弘前（青森） 除雪作業のため、終日運転取りやめ

運転再開見込みはわかり次第お知らせ

つがる 大雪のため、41・42・43・44号が全区間で運休

スーパーつがる 大雪のため、1号・2号が全区間で運休

院内－新庄（山形） 大雪のため、終日遅れや運休が発生する可能性あり





〈7日・8日の列車運行計画と見通し〉

〇羽越線秋田－酒田（山形） 強風のため、終日遅れや運休が発生する可能あり〇五能線東能代－能代 一部列車が運休大雪のため、終日運休や遅れが発生する可能性あり能代－鯵ヶ沢（青森）除雪作業のため、運転を見合わせ運転再開見込みはわかり次第お知らせリゾートしらかみ 大雪のため、1号・4号・5号が全区間で運休〇北上線横手－北上（岩手） 強風のため、終日遅れや運休が発生する可能あり〇花輪線鹿角花輪－大館 除雪作業のため、終日運転を取りやめ運転再開見込みはわかり次第お知らせ

〇奥羽線

秋田－大館 一部列車運休

終日、遅れや運休が発生する可能性あり

大館－弘前（青森） 除雪作業のため、終日運転を取りやめ

運転再開見込みはわかり次第お知らせ

つがる 41・42・43・44号が全区間で運休

スーパーつがる 1号・2号が全区間で運休



〇五能線

東能代－能代 一部列車運休

終日、遅れや運休が発生する可能性あり

能代－鯵ヶ沢（青森）除雪作業のため、運転を見合わせ

運転再開見込みはわかり次第お知らせ

リゾートしらかみ （7日）1号・2号・4号・5号が全区間で運休

（8日）1号・2号・4号が全区間で運休



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



バスなどによる代行輸送は行われません。



今後の天候によっては、運行計画や見通しが変更となる場合があるため、利用する人は最新の列車の運行情報や気象情報などを確認するようにしてください。