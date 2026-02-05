大雪の影響で運休区間も 6～8日の列車運行計画と見通し JR秋田支社（5日午前11時10分）
JR秋田支社は、大雪や強風の影響による6～8日の県内の列車の運行計画と見通しを発表しました。
一部の路線で運休や遅れが見込まれています。
〈6日の列車運行計画と見通し〉
〇奥羽線
秋田－大館 一部列車運休
大雪のため、終日遅れや運休が発生する可能性あり
大館－弘前（青森） 除雪作業のため、終日運転取りやめ
運転再開見込みはわかり次第お知らせ
つがる 大雪のため、41・42・43・44号が全区間で運休
スーパーつがる 大雪のため、1号・2号が全区間で運休
院内－新庄（山形） 大雪のため、終日遅れや運休が発生する可能性あり
秋田－酒田（山形） 強風のため、終日遅れや運休が発生する可能あり
〇五能線
東能代－能代 一部列車が運休
大雪のため、終日運休や遅れが発生する可能性あり
能代－鯵ヶ沢（青森）除雪作業のため、運転を見合わせ
運転再開見込みはわかり次第お知らせ
リゾートしらかみ 大雪のため、1号・4号・5号が全区間で運休
〇北上線
横手－北上（岩手） 強風のため、終日遅れや運休が発生する可能あり
〇花輪線
鹿角花輪－大館 除雪作業のため、終日運転を取りやめ
運転再開見込みはわかり次第お知らせ
〈7日・8日の列車運行計画と見通し〉
〇奥羽線
秋田－大館 一部列車運休
終日、遅れや運休が発生する可能性あり
大館－弘前（青森） 除雪作業のため、終日運転を取りやめ
運転再開見込みはわかり次第お知らせ
つがる 41・42・43・44号が全区間で運休
スーパーつがる 1号・2号が全区間で運休
〇五能線
東能代－能代 一部列車運休
終日、遅れや運休が発生する可能性あり
能代－鯵ヶ沢（青森）除雪作業のため、運転を見合わせ
運転再開見込みはわかり次第お知らせ
リゾートしらかみ （7日）1号・2号・4号・5号が全区間で運休
（8日）1号・2号・4号が全区間で運休
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
バスなどによる代行輸送は行われません。
今後の天候によっては、運行計画や見通しが変更となる場合があるため、利用する人は最新の列車の運行情報や気象情報などを確認するようにしてください。