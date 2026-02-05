【投開票日は雪予想】京都・兵庫など近畿地方、北陸や中国地方で警報級の大雪の可能性　北海道地方は暴風雪の可能性高く

新たな寒気が到来、衆院選の投開票日となる８日、近畿では京都府と兵庫県、さらに東北地方や北陸地方、中国地方で警報級の雪となる可能性があるということです。



気象庁はあすから８日頃にかけての大雪の見通しを発表しました。



それによりますと６日（金）から７日（土）は北日本では暴風雪のおそれがあり、７日（土）から８日（日）は北日本から西日本の日本海側で、警報級の大雪となるおそれがあります。





▼５日午後６時から６日いっぱいにかけて、北海道では警報級の暴風雪となる可能性が高いということです。▼７日（土）は北海道と東北地方で警報級の大雪となる可能性があります。▼８日（日）は、京都北部、京都南部、兵庫北部、兵庫南部、福井嶺北、福井嶺南、ほかに鳥取県、島根県、広島北部、岡山北部、石川県、富山県、新潟県、山形県、秋田県、青森県で警報級の雪となる可能性があります。日本海にＪＰＣＺ（＝日本海寒帯気団収束帯）が発生し、停滞した場合は、局地的に雪雲が発生して短時間に降雪量が多くなるおそれがあるということです。このあとの雪の予想です。▼７日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で北海道地方 ５０センチ東北地方 ４０センチ北陸地方 ３０センチ▼８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で北海道地方 ４０センチ東北地方 ５０センチ北陸地方 ７０センチ近畿地方 ３０センチ中国地方 ４０センチ北日本から西日本の日本海側などで、すでに積雪が平年よりもかなり多くなっている所があります。５日午前１１時の積雪▼新潟県魚沼市守門で２７８センチ▼上越市安塚で２１９センチ▼山形県西川町で２０３センチ▼福島県只見町で１９０センチなどとなっています。なだれ、電線や樹木への着雪、落雷や突風にも注意が必要です。また、普段雪の少ない東日本から西日本の太平洋側でも雪が積もる所がある見込みです。８日（日）の最低気温予想／最高気温予想・旭川市：−１４℃／ー６℃・盛岡市：−９℃／−１℃・東京：１℃／６℃・金沢市：ー２℃／１℃・名古屋市：ー１℃／７℃・大阪市：０℃／６℃・徳島市：１℃／６℃・広島市：−１℃／６℃・福岡市：１℃／４℃・那覇市：１１℃／１６℃