クレア・フォイが寄生虫治療のため食生活を変えていたことを明らかにした/Aurore Marechal/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）ネットフリックスのドラマシリーズ「ザ・クラウン」で女王エリザベス2世を演じた英女優クレア・フォイは、望まぬ客を滞在させていたことが分かった後、食生活を変えなければならなかったと明かした。

4日にポッドキャスト番組に出演したフォイは、司会のジェシー・ウェアとレニー・ウェアに対し、カフェインを断ったことを告げ、その理由を説明した。

「何年も前に、寄生虫に感染した。本当に気持ち悪かった」「体重が減り続けて、何が起こっているのか分からなかった」。41歳のフォイはそう語り、モロッコで寄生虫に感染し、「少なくとも5年間」気付かずにいたと明かした。

「寄生虫はペアで移動すると医師に言われた」と、強い不快感を示しつつフォイは語った。

その後は寄生虫治療のために食生活を変えることになった。「非常に強い抗生物質を飲みたくなかった」からだという。

カフェインを断ったのもそうした変化の一環だったが、簡単なことではなかったとフォイは認める。以前は「1日に少なくとも15杯のお茶」を飲む生活だったからだ。

フォイはさらに、自己免疫疾患のために食事制限もしていると説明。外食の時以外、グルテンも砂糖も口にしないと明かした。

「普段はすごく厳格に守るけれど、外食の時に禁を破るのがたまらない」とフォイ。アレルギーはないとし、「自己免疫疾患があるから、炎症を悪化させるものを避けないといけないだけ」と言い添えた。