【比較】「家賃1万円」浮かせるために“コンロなし物件”に住む息子。その分「外食」が増えているそうですが、本当に“節約になっている”のでしょうか？ コンロキャンセルで浮く費用を確認

コンロキャンセルとは？

多くのワンルームや1Kの賃貸物件には、備え付けのキッチン（IHまたはガスコンロ）が付いています。しかし、最近はコンロを設置しないことで家賃を安くするという選択肢を提供している物件もあります。これが、いわゆる「コンロキャンセル」です。

物件によっては、最初からキッチンなしプランとして提供されていることもあり、ミニマリストの若者を中心に需要が高まっています。



コンロキャンセルのメリット

まずは、コンロキャンセルのメリットを見ていきましょう。



1. 家賃が安くなる

物件によって差がありますが、コンロなしにすると家賃が下がるケースが多くあります。本記事のように「毎月1万円浮いた」というケースも、決して珍しくありません。



2. 生活スペースが広くなる

コンロがない物件では、コンロやキッチン台がない分、部屋のレイアウトが自由になり、ワンルームでもゆとりが生まれやすくなります。調理器具や食器も最低限ですむため、ミニマリスト志向の人には好まれます。



3. 掃除の手間が減る

コンロがないため、油汚れ、焦げ付き、レンジフードといった箇所の清掃の負担が大幅に減ります。仕事や学業で忙しい人には、うれしいメリットでしょう。



自炊vs外食で食費はどう変わる？

ここからは大まかに、一人暮らしで家にコンロがあり自炊する場合と、コンロがなく外食が増えやすい場合の食費を比較していきます。

まず、自炊の場合ですが、仮に1食あたり約250～400円とすると、1ヶ月あたりの食費は次の通りです。

・250～400円×3食×30日＝2万2500円～3万6000円

次に、外食中心の場合ですが、1食あたり約600～1200円を2～3食とすると、以下のようになります。

・600～1200円×2～3食×30日＝3万6000円～10万8000円

基本的には、外食のほうが金額はかさみますので、外食の回数が増えれば増えるほど、家賃1万円の節約効果は消えてしまうといえるでしょう。



栄養面・健康面の影響も大きい

外食やコンビニ食は、どうしても塩分や脂質、糖質が多く、野菜は不足しがちです。若いうちは自覚しづらいかもしれませんが、栄養バランスの悪化は、太りやすくなったり、風邪をひきやすくなったりと、生活に影響が出ることもあります。

また、炊飯器や電子レンジがあれば簡単な料理はできますが、コンロがないことで麺類が作れない、野菜を多く使う料理が作りにくい、献立が偏りやすいといった制約も生まれがちです。健康面を考えると、コンロキャンセルで自炊ゼロ生活にはデメリットもあるといえるでしょう。



結局、コンロキャンセルはお得？

結論として、コンロキャンセルが得かどうかは外食の増え方次第です。外食が多ければ、家賃1万円程度はすぐに逆転しますし、栄養面でのデメリットもあります。とはいえ、外食には家事時間ゼロというメリットもあります。

実際に得か損かは、外食の頻度・健康状態・生活スタイルなどによって左右されるため、家賃の節約分と食費増を照らし合わせたシミュレーションが必要になるでしょう。



まとめ

コンロキャンセルは、家賃を下げられる点では非常に合理的な選択に見えます。しかし、外食が増えれば支出も増え、健康面の影響も無視できません。息子が「本当に得しているかどうか」は、外食の頻度がどの程度増えているかで大きく変わります。

家賃1万円が浮くのは魅力かもしれませんが、外食を増やすと相殺される可能性もあるという点を踏まえ、バランスの取れた食生活や工夫（炊飯器・電子レンジ自炊など）も提案していくとよいでしょう。

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など