工藤静香、次女・Koki,の23歳誕生日に幼少期の親子＆姉妹ショット公開「最強の遺伝子」「貴重な写真」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】歌手の工藤静香が2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女でモデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）の幼少期ショットを公開した。
【写真】キムタクの55歳妻「最強の遺伝子」「そっくり」美人娘2人の幼少期ショット
工藤は「Happy birthday」「23」と添え、同日に23歳の誕生日を迎えたKoki,の幼少期の写真をスライドショー形式で投稿。前髪をセンターで分けたミディアムヘアのKoki,と長女で音楽家のCocomiが密着して笑顔を見せる仲のいい姉妹ショットや、Koki,と工藤が互いに頭を寄せ合う仲睦まじいショットなどを披露している。
この投稿に、ファンからは「小さい頃から可愛すぎる」「最強の遺伝子」「姉妹がそっくり」「貴重な写真」「3人とも美人さん」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キムタクの55歳妻「最強の遺伝子」「そっくり」美人娘2人の幼少期ショット
◆工藤静香、Cocomi＆Koki,の幼少期ショット披露
工藤は「Happy birthday」「23」と添え、同日に23歳の誕生日を迎えたKoki,の幼少期の写真をスライドショー形式で投稿。前髪をセンターで分けたミディアムヘアのKoki,と長女で音楽家のCocomiが密着して笑顔を見せる仲のいい姉妹ショットや、Koki,と工藤が互いに頭を寄せ合う仲睦まじいショットなどを披露している。
◆工藤静香の投稿に「3人とも美人さん」の声
この投稿に、ファンからは「小さい頃から可愛すぎる」「最強の遺伝子」「姉妹がそっくり」「貴重な写真」「3人とも美人さん」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】