BLACKPINKジスが“キス寸前” 予告映像が話題「胸キュンすぎる」「相手の男性気になる」
【モデルプレス＝2026/02/05】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が出演するNetflixシリーズ「マンスリー彼氏」（3月6日独占配信）の予告映像が2月5日に公開された。“キス寸前”の映像が話題を集めている。
【写真】世界的K-POPアイドルがキス寸前
ジスとソ・イングクの初共演作となる同作。ジスは仕事に振り回され、恋愛のことを考える余裕もないまま心身ともに疲れ果てたウェブ漫画プロデューサーのミレを演じている。
解禁された映像では、忙しすぎる日々に疲れ、ぐったりとした表情を見せていたミレが、アプリを通して多様なシチュエーションのバーチャル空間へと飛び込む。海辺で男性とキス寸前まで顔を近づける様子や柔道着姿の男性にハグされる映像、白衣姿の男性に“壁ドン”される様子など、次々と魅力的な男性たちと出会う様子が映し出されている。多くの男性たちが登場するが顔は明らかとなっておらず、キャストにも注目が集まっている。
この映像を受け、ファンからは「胸キュンすぎる」「めっちゃ可愛い」「相手の男性気になる」と反響が寄せられている。
本作は、日々の忙しさに疲れ切った女性が、思いがけずバーチャル恋愛シミュレーションサービスのアプリに登録したことから自身の日常を一変させていくロマンティック・コメディ。仕事に振り回され、恋愛のことを考える余裕もないまま心身ともに疲れ果てたウェブ漫画プロデューサーのミレは、あるとき思いがけず見つけたバーチャルデートサービスに登録。そして、バーチャル空間の中で理想の男性たちとデートを重ねていくうちに、ミレの生活は大きく動き出す。（modelpress編集部）
