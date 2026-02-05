2児の母・木下優樹菜、身体温まるスープジャー弁当公開「真似したい」「完璧な組み合わせ」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】元タレントの木下優樹菜が2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。スープジャーを使った弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「完璧な組み合わせ」鶏団子春雨スープジャー弁当
木下は「鶏団子春雨すぅぷジャー」とコメントを添え、具材を混ぜたおにぎりとスープジャーが3つずつ並ぶ写真を投稿。スープジャーには、ふわふわに仕上がった1口大の鶏団子や白菜などが入ったスープがたっぷりと詰められており、寒い時期でも身体が温まる弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「真似したい」「寒い日にぴったり」「健康的で美味しそう」「愛情たっぷりでほっこり」「完璧な組み合わせ」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
