【鉄機巧 スーパーロボット大戦OG ヴァイスリッター】 8月 発売予定 価格：49,500円

Flame Toysは、完成品トイ「鉄機巧 スーパーロボット大戦OG ヴァイスリッター」を8月に発売する。価格は49,500円。

本商品はゲーム「スーパーロボット大戦OG」よりパーソナルトルーパー「ヴァイスリッター」を鉄機巧シリーズで立体化したもの。作品をリスペクトしたオフィシャルのデザインアレンジと重厚感のある塗装、ダイキャストを用いた可動設計により様々なアクションポーズを再現することができる。

内蔵LEDにより頭部発光ギミックを搭載。テスラ・ドライブは鉄機巧オリジナルギミックとして翼が展開し、内部のクリアパーツが露出する。

メイン武装のオクスタン・ランチャーも、鉄機巧オリジナルギミックとしてEモードでの長距離射程をイメージした展開ギミックを内蔵し、一部パーツを取り外し、鉄機巧オリジナルのハンドガンタイプで装備することができる。更に折りたたむことで鉄機巧オリジナルの懸架モードに変形。

(C) SRWOG PROJECT