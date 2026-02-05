建設が進む新東名高速道路「新秦野IC～新御殿場IC」。

新東名が「海老名より東京側」へ延伸する未来は

新東名高速は、海老名で終点となっており、東京方面へ直接行くことはできない。

新東名高速道路は、首都圏～中部地方を結ぶ第2ルートとして、東名高速道路と並行している。海老名南JCT～豊田東JCTの総延長は253kmで、そのうち神奈川県と静岡県の境をまたぐ「新秦野IC～新御殿場IC」の25kmが工事中となっている。

この最終工区は、途中にある「高松トンネル」の難航などにより、開通予定が大幅に遅れている。とはいえ、着実に作業は進行しており、新たな開通見通しが精査されているところだ。

そんな新東名高速だが、東京側の起点が東京都内から遠く離れた「海老名」に位置するのはなぜだろうか。東名高速と同じように、横浜・川崎市内を経由して都内へ接続すれば、東名高速の渋滞ポイントである「大和トンネル」「横浜町田IC」「横浜青葉IC」の混雑も解消されるのではないだろうか。

そもそもの計画はどうだった？

新東名高速「海老名～東京」の未開通区間については、国の資料にも記載されている。

新東名高速の起点が海老名になっている、背景事情について掘り下げてみよう。

高規格道路の整備は、1966年に国が「国土開発幹線自動車道建設法」で予定路線を定めたものを基本として進められている。そこへ1987年の改正で新たにリスト追加されたのが「第二東海自動車道」、つまり新東名高速だ。

ここでは、起点が東京都とされており、1989年には整備優先度の高い「基本計画路線」として、新名神高速と合わせて「横浜～神戸」の延長約455kmが策定されている。

つまり法令上は、新東名高速「海老名～東京」が未開通区間となっており、そのうち「海老名～横浜」は整備優先度の高いとされているのだ。

東京直結が「計画先送り」にされた背景には

第三京浜と横浜新道。東京～戸塚をつなぐ有料道路だ。

新東名高速の未開通区間「海老名～東京」は、国の資料では玉川～横浜泉～海老名というおおまかなルートが示されている。しかし、概略ルートを含めた詳細は、まだ何も決まっていない。

この地名でピンと来た人がいるかもしれない。玉川～横浜の有料道路は、すでに「第三京浜道路」「横浜新道」が開通しており、戸塚までは信号ゼロで到達可能なのだ。しかも、この2つの道路の歴史は古く、先述した「建設法」が策定される前に開通済みだ（それぞれ1965年、1959年に開通）。こうした事情もあって、新東名高速「海老名～東京」は基本計画路線へのピックアップが見送られたのだと考えられる。

当然、当時の国会でもこの未開通区間について「第三京浜を活用するのか？ それともさらにもう1本作る意図なのか？」という疑問が上がっている。当局は明言を避けたうえで「東京～神奈川の多摩川横断は55万台、今後さらに増えることが予測される。第二東名の必要性も非常に重要」と答えている。

「第二東名によって東京都心方向へ交通流入が増えるのを、さばききれるか」という点についても議論が交わされ、当局は「首都圏は環状道路の整備が立ち遅れており、外環道や圏央道などが計画されている。こうした計画と整合もとりつつ検討していきたい」とした。

つまり、もし国が新東名高速「海老名～東京」の検討を開始するとすれば、まずは「外環道（東名高速～首都高湾岸線）」の計画具体化が必須となるだろう。なおこの湾岸線への直結計画も、外環道「関越道～東名高速」の開通が遅れたこともあり、議論がなかなか前進していないのが現状だ。

東京直結を果たすのに重要な「もうひとつの環状道路」

新東名高速の延伸区間は「横浜環状道路」に直結する計画。横浜環状道路は将来的に横浜北西線と合流し、第三京浜とも繋がる。

では、基本計画路線としてピックアップされている新東名高速「海老名～横浜」の進捗はどうだろうか。

こちらは2021年に国が策定した「新広域道路交通計画」にも調査路線として、赤丸と矢印で横浜市泉区内あたりまでルートが明記されている。泉区内では構想中の「横浜環状道路」に接続する計画だ。

横浜環状道路は釜利谷～栄～戸塚を経由して、中山周辺で保土ヶ谷バイパスと交差し、最終的に新横浜周辺で第三京浜や横浜北西線へ直通する計画だ。つまり、新東名高速「海老名～横浜」と横浜環状道路の両者が開通を果たせば、東京直通が実現することとなる。

新東名高速「海老名～横浜」の具体化への検討はまだ動き出していないが、整備を求める声は地元から上がり続けている。直近では2025年11月に、新東名高速沿線の自治体で作られる「新東名高速道路建設促進協議会」が国土交通省で要望書を提出。そのなかに「海老名南JCT以東の区間の計画の具体化を図ること」とはっきり記載されている。

一方、横浜環状道路は現在、圏央道「藤沢～横浜区間（横浜湘南道路）」と一体となり、先行開通区間「横浜環状南線」（戸塚～栄JCT・IC～釜利谷JCT）が建設中だ。圏央道としては海老名～茅ヶ崎～横浜横須賀道路～首都高湾岸線が繋がることになる。栄JCT・ICでは、西へ分岐して戸塚の国道1号へ「T字形」支線直結する。

このように新東名高速には「海老名～東京」を結ぶ計画が存在しているが、大きな進捗はない状況だ。まずは新東名高速・横浜環状道路ともに、工事中区間が開通を迎えることが最優先事項だろう。それらが一段落したあとで、新東名高速の整備がどのように進展していくのか、引き続き注視していきたい。