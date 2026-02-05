俳優・坂上忍（58）が5日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。オーバーツーリズムについて私見を述べた。

この日、オーバーツーリズム対策の一環で、トレビの泉で料金導入を開始するというニュースを取り上げる中、パーソナリティーの元テレビ朝日社員・玉川徹氏は「どう思います？今凄いんですよ、京都でもバス乗れませんとかね、市バスに」とオーバーツーリズムについて意見を求めた。

坂上は「僕は本当に友達いないんですけど、一番仲のいい友達が京都でお蕎麦屋さんやってる方がいて。本当に凄いんですよ。それで、清水寺なんて僕好きですけど、正直もう行く気もしない」とぶっちゃけた。

その上で、入場料の導入などは「全然賛成ですね」ときっぱり。

玉川氏は「外国人だけ高くするっていうとどうだっていう話がちょっと出てくるんですよ」と指摘。これにも坂上は「いや、高くしていいと思います」と主張。「何か変えようとするのであれば、どんな批判があってもいいから、まずどっちかに振って、そこから微調整をすればいいっていう考えなんで、僕は。徐々にとか、なんとなくあっちとこっちにも気を使ってっていうやり方が、一番時間がかかるとは思っているんです」とした。