お笑いコンビ、よゐこ有野晋哉（53）が5日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。相方の濱口優（54）が24年に所属事務所の松竹芸能を退所したことに触れた。

MCの神田愛花（45）が「濱口さんが松竹を退所、どういう裏側があったんですか？」と直球を投げ込むと、有野は「どういう裏側…」と笑いながら、「裏側は何もない。『ちょっと窮屈になったから出たい』ってなって」と話した。

そして「（濱口から）相談はなく、報告でした」と明かした。「『会社辞めることになったわ〜』、大丈夫なん」と、やりとりがあり、濱口が「『ん〜、Kinki Kidsもそうやから』って」。有野は「（濱口が）剛君、（自分は）光一君？みたいな」とボケた。そして「あ、そうか、じゃあ大丈夫か、みたいな」と受け止めたという。

MCのハライチ岩井勇気（39）が「そのパターンって、『じゃあ俺も辞めるわ』みたいな感じにならないんですか」と聞くと、「俺、辞めるわ、はなんないね。だって辞めると大変なるの知ってるじゃない」と言った。「マネジャーがやっていることを全部俺がやらなあかんし。何より松竹芸能の、まだ出ていない後輩とかをタダで使えないじゃない」と話して笑わせた。