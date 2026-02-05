＜旦那が無理なので＞老後ひとりぼっちになるかも…寂しいのかな？悪くないのかな？
今は旦那さんと一緒に生活をしていても、それがこの先もずっと続くとは限りません。旦那さんの方が先に亡くなったり、もともと不仲で別居をすることになったり。そうなると老後はひとりになってしまう……。ママスタコミュニティのあるママも、そのような不安を抱えているようです。
『旦那とはずっと折り合いが悪く、旦那が定年を迎えてずっと家にいることは不幸と考えています。旦那も同じ考えのようです。実際に老後ひとりぼっちで生活するとなると、どんな感じなのでしょうか？ 私のなかでは子ども2人には頼らない生活を望んでいます。まだ50歳になったところなので現実味がありませんが、ひとりで暮らしている方はどう感じているのでしょうか？ 寂しくはないのでしょうか？』
寂しさよりも、むしろ楽しそう
『うちの近所に75歳くらいの旦那側の叔母が住んでいる。もともとシングルで、就職して独立した子ども2人は離れて暮らしているから、ずっと独居。友達と出かけるなど、楽しそうに老後を過ごしているよ。まだまだ足腰は丈夫で元気だし、寂しそうには見えないけれど』
『私の母は私が子どもの頃に離婚したからずっとシングル。今は自分の時間が自由に使えるから、好きなことをして楽しそうだよ』
『ひとりに慣れてしまえば、それはそれで楽しく暮らしている人は多いよ。外でお友達を作っておしゃべりしたり、お茶したり。自分の好きに時間を使って、自分の好きなことをしてね。お金が足りなければ働くし、結構それはそれで楽しいんだと思う』
老後ひとりになると、頼れる人が家の中にいないために、不安な気持ちになることもあるでしょう。でもひとりになるということは、24時間自分の好きに過ごせるということ。遠出をするにしても、家族の了承を得なくてもよいですし、自分がやりたいと思ったことに取り組んでも、それを批判されることもありません。自由という面では、ひとりになることには大きなメリットがあるようです。
老後のひとり暮らし。楽しく過ごすためには
何よりも健康でいること
『うちの母は50代前半で旦那を亡くし、50代後半で娘の私が嫁ぎ、それ以来ひとり。今70代だけれど、まだ車の運転をするし、楽しそうに暮らしているよ。収入は父の遺族年金だから裕福ではないけれど、自分の好きなように行動できるから、姉に同居を打診されても断っていた。独居で大事なのは健康でいることだと思う』
『やっぱり1日でも健康に過ごせることが楽しく生きる秘訣だと思うので、ジムに通うなど運動を始めるのもいいと思う』
老後ひとりになっても友達と旅行などお出かけをしたり、好きなときに好きな場所に行けたりすると、寂しさはあまり感じないかもしれません。でもそのためには「健康でいること」が大前提になりそうですね。病気をしたり、足腰が弱くなったりして家の中にいる時間が長くなると、他の人との関わりも減ってしまいます。それが寂しさや孤独につながってしまうのではないでしょうか。健康を維持するため食事に気をつけたり、定期的な運動をしたりするのもよさそうです。
ある程度のお金を貯めること
『旅行など、好きなことができるようにしっかり貯金ができるといいよね』
『現実的なことを書くけれど、やはりお金があるかないかで老後の幸せも全く違ってくる。まだ50歳と思えるなら仕事をしたほうがいい』
老後は身体的にも仕事の量が減り、その分収入が減ってしまうことも多いでしょう。年金をもらうこともできますが、それで足りないとなれば生活は厳しくなってしまいます。趣味などに使えるお金がなければ、楽しいことを見つける気力もなくなってしまうかもしれません。老後を楽しく過ごすには、ある程度のお金が必要です。それは現実問題として、事前に考えておくべきことではないでしょうか。
最終的には施設に入ることも視野に
『どんなに仲がいい夫婦だって、いずれは死別するから最後はひとりだよ。子どもと同居する意思がないなら、施設かヘルパーさんしかない』
『実母がひとりで老後を過ごしているよ。私も兄も県外で所帯を持ったから実家に帰る予定はないし、母も自分が汗水流して働いてローンを払った家から離れるつもりもない。1人暮らしが難しくなったら、家を処分して施設に入る。子どもや孫たちの負担になりたくないと言っている』
投稿者さんはひとりになったとしても、子どものお世話にはなりたくないと考えています。でもこれから年を取れば、自分1人でできることが減ってしまうこともあるでしょう。そうなると、ヘルパーさんの手を借りたり、施設に入所したりすることを考える必要がありそうですね。
子どもから見ても高齢の親がひとりで暮らしているとなれば、もしものときの心配もあるでしょう。今後旦那さんと一緒に暮らし続けない場合は、専門的な施設なども視野に入れておくとよさそうですね。お金がどの程度必要なのかという現実的な問題もありますから、50歳の今のうちから具体的に調べておき、それに向けてお金を作るのも大切になりそうです。