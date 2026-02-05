◆ソフトバンク春季キャンプ（5日、宮崎）

ドラフト2位の稲川竜汰投手（21）＝九州共立大＝と同3位の鈴木豪太投手（22）＝大商大＝の新人コンビが、10日からの第3クールでのA組（1軍）合流を目標に掲げた。

首脳陣は第3クールからB組（2軍）の投手3人をA組に昇格させる方針。即戦力と期待される2人を含む新人投手がスタートしたB組（2軍）は、6日の第2クールから実戦形式の打撃練習「ライブBP」も始まる。ここでアピールに成功すれば、最速での「A組切符」を手にできる可能性がある。

4日までの第1クールを振り返り、稲川は「見られている中でプレーするのは初めてだったので緊張感を感じた」と明かした。その上で「（A組は）もちろん意識している。チャンスをつかみにいきたいし、強いストレートと自信のあるカーブを見せたい」と意気込んだ。鈴木豪も「ストレートには自信がある。まずは（A組昇格の）3名に挙げてもらえるように」と言い切った。

今キャンプ初の休日だった5日は、新人5選手が宮崎市内のうなぎ店「鰻楽（まんらく）」を訪問し、ウナギのつかみ取りを体験。自らたれを塗った焼きたてのうなぎに舌鼓を打ち、エネルギーをチャージした。（大橋昂平）