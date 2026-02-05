福岡県田川市の保育園で去年夏、園児2人に暴行を加えた罪に問われている元保育士の女の裁判です。5日の初公判で、女は起訴内容を認めました。



暴行の罪で起訴されているのは、福岡県田川市の元保育士、中村麗奈被告（25）です。



起訴状などによりますと、中村被告は去年7月から8月にかけて、当時勤務していた田川市の松原保育園で、担任する5歳児クラスの園児2人に対して頭を殴ったり、昼食の時間に米を箸で口に詰め込んで押し込んだりするなどの暴行を加えた罪に問われています。

5日に開かれた初公判で、中村被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。



検察は冒頭陳述で「被告は2021年4月から、この保育園で保育士として勤務するようになり、保育士としての経験を積み始めた」「2025年4月にクラスの担当を任され、運動会などの行事の準備に追われるプレッシャーや、園児が指示に従わず、思いどおりに事が進まないことへのいらだちなどから、園児をどなる回数が増えていき、多数の園児に対して暴行に及ぶようになった」と指摘しました。



中村被告は、さらに別の複数の園児にも暴行を加えたとして追送検されていて、検察は2月中に追起訴するとしています。