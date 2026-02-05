アストロズからＦＡとなっていたフラムバー・バルデス投手が、タイガースと３年総額１億１５００万ドル（約１８０億円）で契約に合意したと４日（日本時間５日）、ＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者が自身のＸで伝えた。年平均では左腕史上最高額になるという。

同日には２年連続サイ・ヤング賞に輝いたエース左腕で、年俸調停中のタリク・スクバル投手がまさかの反応を示した。自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、バルデスの移籍を伝える大リーグ公式サイトの投稿を引用。「Ｄｉｎｎｅｒｓ ｏｎ ｙｏｕ」（ディナーは君のおごりね）とメッセージを添え、バルデスをメンションして投稿した。

昨年、２年連続のサイ・ヤング賞を獲得したスクバルは３１試合に先発し、１３勝６敗で１９５回１/３を投げ、防御率２・２１、２４１奪三振だった。３月のＷＢＣには米国代表で出場する見込みになっている。調停権最終３年目だった今オフは、米メディアによると、スクバルは今季年俸３２００万ドル（約５０億円）を希望。球団は１９００万ドル（約３０億円）を提示しており、史上最大の差額１３００万ドル（約２０億円）の調停争いに。裁定は近日中に下される見込みだ。