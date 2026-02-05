５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３４０．９９ポイント（１．２７％）安の２６５０６．３３ポイントと３日ぶりに下落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８７．６４ポイント（０．９７％）安の８９６０．７４ポイントと５日続落した。売買代金は１６８２億５１３０万香港ドルにやや拡大している（４日前場は１５１４億９５０万香港ドル）。

米ハイテク株安が嫌気される流れ。半導体需要の拡大期待がやや後退する中、４日の米株市場では、ナスダック指数が１．５％％安と続落している。また、金融政策動向を見極めたいとするムードが漂っていることも重し。市場関係者の間には、春節（２月１５〜２３日）前に金融緩和が発表されるとの観測が広がっているものの、まだ正式発表されていない。ただ、下値は限定的。今年の春節連休は９日間と長期化すること踏まえ、消費活動も活発化するとの期待が高まっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が６．２％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が４．８％安、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が４．４％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体が安い。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が８．２％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．８％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が５．１％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．４％ずつ下落した。

産金・非鉄セクターも急落。紫金鉱業や中国宏橋のほか、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が６．７％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．６％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が４．０％安、江西銅業（３５８／ＨＫ）が８．３％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が８．１％安、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が６．３％安で引けた。金相場は足もとで乱高下する中、強い上昇トレンドは一旦終了したとの見方がある。また、５日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が大幅に反落し、資源株全体の逆風となった。

中国の保険セクターもさえない。中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が３．７％安、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が３．３％安、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が２．８％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が２．６％安で前場取引を終えた。

半面、消費セクターは物色される。ファストフードの百勝中国ＨＤ（９９８７／ＨＫ）が９．３％、火鍋の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が２．９％、日用雑貨チェーンの名創優品集団（９８９６／ＨＫ）と老舗調味料メーカーの海天調味食品（３２８８／ＨＫ）がそろって５．２％、スポーツ用品の滔搏国際ＨＤ（６１１０／ＨＫ）が２．５％、乳製品の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が２．２％ずつ上昇した。中国で「ケンタッキーフライドチキン（ＫＦＣ）」、「ピザハット」などを展開する百勝中国に関しては、１０〜１２月期決算の２４％増益が好感されている。また、自社株買いの継続方針を表明したことも好材料だ。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．０３％安の４０５９．９１ポイントで前場の取引を終了した。非鉄・産金が安い。ハイテク、エネルギー、インフラ関連、自動車、公益、保険・証券なども売られた。半面、医薬は高い。消費関連、空運、銀行も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）