共産党の田村智子委員長が５日、兵庫県内で衆院選の応援演説に立った。

演説の中で田村氏は「軍事費、防衛予算だけ、たった３年で２倍ですよ」と批判。「そんなこと止めて社会保障に回す、大学の学費値上げを止めるため教育予算に回す、これが日本共産の絶対にぶれない立場です」と強調した。

また「アメリカの言いなりをまだ続けるのか、と問われています」と、聴衆に語りかけ、「トランプ大統領、ほんっとにひどいですよね」と一言。「ベネズエラに軍事侵攻、グリーンランドよこせ、西半球はオレのもの、気候危機の大作のためのパリ協定から離脱、法の支配は私には関係ないって。恐ろしいのはこのトランプ大統領にただの一言も日本政府が高市首相が批判をしていない、できない、ということです」と語気を強めた。

高市首相に対し「党首討論でもなぜ批判しないのか、と迫りましたが、高市首相は答えられない。トランプ大統領ではしょっちゅう電話しておりますって、いや電話で何を話しているんでしょうね、頑張れって応援しているんでしょうか」と皮肉り、「アメリカいいなりから抜け出して、アメリカに国連憲章を守りなさい、といえる日本にしていこうではありませんか」と訴えた。