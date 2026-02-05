琉球がEASLグループ首位浮上…日本代表候補の佐土原ら二桁得点、ホームで桃園に逆転勝ち

2月4日、バスケットボールの東アジアNo.1クラブを決める「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」のグループステージが行われ、琉球ゴールデンキングスがホームの沖縄サントリーアリーナで桃園パウイアンパイロッツ（台湾）に88－82で勝利した。

琉球は試合開始6分で7－22のビハインドを強いられる立ち上がりとなったものの、松脇圭志の2連続3ポイントを口火に猛追。21－27で突入した第2クォーターには、インサイドで体を張るジャック・クーリーにも3ポイントが飛び出し、3点差まで追い上げて折り返した。

ハーフタイム明けの後半は、なかなか桃園の背中を捉えきれない時間が続いたが、第3クォーター残り2分44秒に佐土原遼のアシストを受けた小野寺祥太が3ポイントシュートを決め同点に。第4クォーターに入っても一進一退の展開が続くなか、試合時間残り5分から小野寺と佐土原の長距離砲などで10－0のラン。後半に勝負強い試合運びで競り勝った。

日本代表候補の佐土原が11得点4アシスト3リバウンド、アレックス・カークが10得点7リバウンド2ブロックと攻守両方で存在感を示したほか、クーリーが16得点8リバウンド、デイミアン・ドットソンが15得点、岸本隆一が14得点5アシスト、小野寺が12得点2スティールと、6人が二桁得点を記録した。

グループステージ5試合を終えた琉球は4勝1敗とし、桃園（4勝2敗）をかわしてグループB首位に浮上。3月にマカオで開催される「EASL FINALS MACAU 2026」の出場権獲得へ大きく前進した。

グループ最終戦となる次戦は、2月11日に敵地でメラルコボルツ（フィリピン）と対戦する。

【動画】Bグループ首位へと躍り出た琉球ゴールデンキングス！桃園戦ハイライト