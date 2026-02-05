東ソー<4042.T>が後場マイナスに転じている。午後１時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２００億円から１兆１００億円（前期比５．０％減）へ、営業利益を１０３０億円から９００億円（同９．０％減）へ、純利益を３８０億円から３００億円（同４８．３％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



主要製品市況の下落の影響が為替の円安の影響を上回ったことによる販売価格の下落と、需要低迷による販売数量の減少により、石油化学事業とクロル・アルカリ事業が従来予想を下回る見通し。また、半導体関連製品の業績回復の遅れなどから機能商品事業も従来予想に届かない見通しという。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高７５６０億７８００万円（前年同期比５．０％減）、営業利益６９８億９４００万円（同６．３％減）、純利益２４６億２９００万円（同４９．２％減）だった。



出所：MINKABU PRESS