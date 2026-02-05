「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」５日午後１時現在で三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



三菱ＵＦＪは３日ぶり反落。１月１６日に３０１５円の上場来高値を形成後、調整を入れていたが、１月下旬に底を入れ上昇に転じた。直近は２９００円台まで上値を伸ばし３０００円大台復帰から青空圏突入が期待されたものの、目先は利食い圧力が再燃している。投資家もやや気迷い気味で、直近は日経平均株価など全体指数も軟調で弱気に傾く向きもいるようだ。ただ、中期的に日銀による政策金利引き上げの動きは不可避とみられ、メガバンクにとっては運用利ザヤの拡大が収益機会を高めることになる。２５日移動平均線をサポートラインに見立てたうえで、押し目は段階的に買い下がっておくのも一法だ。



出所：MINKABU PRESS