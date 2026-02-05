ÂæÏÑ±Ç²è¤Î¾å±Ç¥·¥§¥¢¡¢2³ä¤òÌÜ»Ø¤¹¡¡±Ç²è»ö¶È¼Ô¤¬»Ù»ýÉ½ÌÀ¡¡Íû±óÊ¸²½ÉôÄ¹¤ÈºÂÃÌ²ñ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÍû±ó¡Ê¤ê¤¨¤ó¡ËÊ¸²½ÉôÄ¹¡ÊÊ¸²½Áê¡Ë¤Ï3Æü¡¢Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û»ö¶È¼Ô¤ò½¸¤á¤ÆºÂÃÌ²ñ¤ò³«¤¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Î±Ç²è´Û±¿±Ä¤ä¹ñ»º±Ç²è¤Î¿¶¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤ÎÁ´¾å±Ç²ó¿ô¤ËÀê¤á¤ë¹ñ»º±Ç²è¤Î³ä¹ç¤ò20¡ó¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
Ê¸²½Éô¡ÊÊ¸²½¾Ê¡Ë¤Ï2020Ç¯¡¢±Ç²è»ö¶È¼Ô¤È¶¦Æ±¤Ç¹ñ»º±Ç²è¤Î¾å±Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¿ô¤¬3°Ê¾å¤Î±Ç²è´Û¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹ñ»º±Ç²è¤Î¾å±Ç¥·¥§¥¢¤ò3Ç¯°ÊÆâ¤Ë20¡ó¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë·×²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾å±Ç¥·¥§¥¢¤ÎÌÜÉ¸¤ò27Ç¯¤«¤é29Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤â°ú¤Â³¤20¡ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ö¶È¼Ô¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£
Ê¸²½Éô¤Ï¹ñ»º±Ç²è¤Î±Ç²è´Û´Ñ¾ÞÂ¥¿Êºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ¸²½Åª³èÆ°¤Î¾ÃÈñ¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡ÊÊ¸²½Ê¾¡Ë¤òÇÛÉÛ¤·¡¢Í§¿Í¤é¤È¹ñ»º±Ç²è¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÄÉ²Ã¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íû»á¤Ï¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÀÄ¾¯Ç¯¤Î´Ö¤Ç¡¢°ì¼ï¤Î¡Ö¼Ò¸ò¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
»ö¶È¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±Ä¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ä¹á¹Á¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö±Ç²è¤ÎÆü¡×¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÍ¥ÂÔ¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤ëÆü¡×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ïÂÖÅª¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤ò»É·ã¤·¡¢±Ç²è´Ñ¾Þ¤Î½¬´·²½¤ò¿Þ¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤É¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
ºÂÃÌ²ñ¤Ë¤Ï¡¢°Ò½¨±Æ¾ë¤Ê¤É±Ç²è´Û¥Á¥§¡¼¥ó6¼Ò¤È¡¢¸÷ÅÀÅÅ±Æ±¡¤Ê¤ÉÆÈÎ©·Ï±Ç²è´Û¤ò±¿±Ä¤¹¤ë3»ö¶È¼Ô¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¡ÖÅÅ±Æµº·à¾¦¶ÈÆ±¶È¸ø²ñÁ´¹ñÏ¢¹ç²ñ¡×¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
