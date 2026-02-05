「郁恵とめるるの新宿母娘旅」

榊原郁恵とめるるが、新宿駅の西口エリアで

母世代・娘世代の両方が楽しめるスポットを調査する旅企画



＜出演＞

榊原郁恵

生見愛瑠



＜ご紹介した施設＞

【京王百貨店 新宿店】

新宿駅西口に直結している西新宿最大級の昔ながらのデパート

60年以上前の昭和39年に新宿にオープン

最新アイテムやグルメ、スイーツなども充実し、若者たちも多く訪れる施設



■資生堂パーラー

「ショコラバリエ2026」（12個入）3,996円〈70点販売予定〉

販売期間：2/14（土）まで





■ISHIYA G「ガナッシュサンド」（1個入）540円販売期間：2/14（土）まで■ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー「ハートのベイクドショコラ」（2個入）1,230円販売期間：3/15（日）まで【サラベス ルミネ新宿店】ルミネ新宿に日本初上陸した、NYの人気朝食レストラン。・クラシックエッグベネディクト 2,000円・フラッフィーフレンチトースト 1,980円・苺のアフタヌーンティー 3,780円（コーヒー・紅茶飲み放題）※期間限定【東京都庁】南と北の最上階にある展望室は誰でも無料で利用可能。日本文化を発信するグッズを取り揃えたお土産ショップも人気。・金箔バニラ 1,300円【釣船茶屋 ざうお 新宿店】大きな釣り船のある店内の生簀で釣りをして、釣れた魚はその場でお好みに調理してもらい新鮮なままいただける海鮮料理店・2時間制 1尾1,298円〜 ※調理代別 ※魚の種類によって値段が異なります・釣り竿 110円/1本・シマアジ 6,600円/1尾・鯛 3,828円/1尾（普通サイズ）【NoEscape 新宿店】センサーなどを駆使した様々な電動の仕掛けが施された部屋で、リアル体験脱出ゲームを没入体験できる・リアル怪盗ゲーム 美術館編 1,500円/1人 ※制限時間20分「しない家事」「しない家事」とは家事をサボるということではなく優先順位をつけてやらないことを選びながら生活をラクにしていくこと！そんな「しない家事」のプロに「やらないことを選ぶ家事」や「やめた家事」について教えてもらう企画。今回は洗濯編です。＜出演者＞木村昴くわばたりえ（クワバタオハラ）しない家事専門家 マキ白鳥久美子（たんぽぽ）＜今回お邪魔したお宅＞たんぽぽ・白鳥久美子さんのお宅「国民意識調査ビンゴ」場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…＜20代〜70代男女に聞いた！卵料理といえば？＞１位：卵焼き２位：目玉焼き３位：オムライス４位：オムレツ５位：ゆで卵６位：スクランブルエッグ７位：茶碗蒸し８位：親子丼９位：卵かけご飯＜視聴者プレゼント＞●文明堂文明堂のカステラ ５切入