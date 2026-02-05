Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramとXを更新。川島明とともにMCを務めたTBS系『検証！おカネの窓口』のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。

■ストライプスーツ姿でスタイルの良さが際立つ佐久間大介

投稿では、番組セット前でポーズを決める写真や、廊下で撮影した全身ショットなどが公開された。

ピンクヘアをハーフアップにし、ダークトーンのストライプスーツにブラックシャツ、ピンクのネクタイを合わせた装い。華やかさとシャープさを併せ持つコーディネートが印象的だ。

正面からのショットではリラックスした表情を見せる一方、横顔や後ろ姿を捉えたカットでは、すっきりとしたシルエットと長い脚線美が際立つ。シンプルな構図ながらも、スタイルの良さが自然と伝わってくる。

佐久間は「『検証！おカネの窓口』早くも第二弾です！！！」「お祭り屋台で売上勝負します！！！」と番組内容を紹介し、自身は「進化系チョコバナナ」で勝負に挑むことも明かしている。

この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎる」「ビジュが強い」「この衣装とても好き」「スーツ最高」「アクスタにしてほしい」「かっこよすぎて無理」「脚長い」「優勝」「どタイプすぎる」といった声が相次いで寄せられている。

■前田裕二が公開した佐久間大介＆川島明らとのオフショット

■ 佐久間大介、『検証！おカネの窓口』第一弾放送時のオフショット

Snow Man

