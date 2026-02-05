東海染工 <3577> [東証Ｓ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.9％減の2億9800万円に減ったが、通期計画の3億1000万円に対する進捗率は96.1％に達し、5年平均の69.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比95.4％減の1200万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.0％増の2億0700万円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の7.1％→3.6％に大幅悪化した。



株探ニュース

