飯野海運 <9119> [東証Ｐ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.9％減の125億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の125億円→148億円(前期は173億円)に18.4％上方修正し、減益率が28.0％減→14.8％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の59.1億円→82.1億円(前年同期は84.1億円)に38.9％増額し、減益率が29.7％減→2.4％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の48円→55円(前期は58円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比12.9％増の59.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の11.1％→13.7％に上昇した。



株探ニュース

