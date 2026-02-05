ヤマックス <5285> [東証Ｓ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.7％増の24.1億円に伸び、通期計画の30.3億円に対する進捗率は79.6％に達したものの、5年平均の84.0％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比44.0％増の6.1億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比12.2％減の9.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の16.9％→14.7％に低下した。



株探ニュース

