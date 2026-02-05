相鉄ホールディングス <9003> [東証Ｐ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比10.9％減の286億円に減ったが、通期計画の326億円に対する進捗率は87.9％に達し、5年平均の78.7％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比47.8％増の39.5億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比0.6％減の112億円となり、売上営業利益率は前年同期の15.1％→14.9％に低下した。



株探ニュース

