5日14時現在の日経平均株価は前日比431.16円（-0.79％）安の5万3862.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1251、値下がりは302、変わらずは38と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は328.91円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が235.85円、東エレク <8035>が74.2円、ダイキン <6367>が44.79円、フジクラ <5803>が42.28円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を158.04円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が58.46円、アステラス <4503>が32.42円、ＫＤＤＩ <9433>が18.05円、豊田通商 <8015>が12.84円と続く。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、小売、空運、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉄鋼、海運が並んでいる。



※14時0分13秒時点



