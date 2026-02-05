不二ラテックス <5199> [東証Ｓ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比2.1％減の9500万円となった。

併せて、通期の同利益を従来予想の2億8300万円→3500万円(前期は2億9800万円)に87.6％下方修正し、減益率が5.0％減→88.3％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の2億4600万円の黒字→200万円の赤字(前年同期は2億4000万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



業績悪化に伴い、期末一括配当を従来計画の82円→80円(前期は78円)に減額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比48.7％増の5800万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.1％→6.6％に大幅改善した。



株探ニュース

