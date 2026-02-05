TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが』放送時期の延期を発表 「制作進行状況の遅延により」4月開始ならず、新たな予定を示す
4月放送開始予定とされていたTVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』の公式サイトが5日に更新され、放送時期の延期が発表された。
【画像】昨年には…キャラクター原案・尾羊英氏からのお祝いイラストが公開
サイトには、『ふつつかな悪女』製作委員会がコメントを掲載。「2026年4月より放送を予定しておりましたTVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』につきまして、制作進行状況の遅延により、放送開始時期を延期することといたしました」と伝え、「本件につきまして、放送を心待ちにしてくださっていた皆様には、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
その上で「変更後の放送開始は【2026年7月】を予定しております」とした。
「『ふつつかな悪女』製作委員会といたしましては、皆様のご期待に応えるべく、スタッフ一丸となって作品制作に取り組んでまいりますので、本作への変わらぬ応援を賜れますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
本作は、中村颯希氏とイラスト・ゆき哉氏による一迅社ノベルスにて刊行中の小説が原作。尾羊英氏によるコミカライズが『月刊コミックZERO-SUM』にて連載中で、小説は「シーモアみんなが選ぶ2023 電子コミック大賞」ラノベ部門賞を受賞、「ブックライブ年間ランキング2023」女性向けラノベランキング1位。コミカライズは「マガデミー賞2023 作品賞ノミネート助演女優賞ノミネート」朱慧月、「楽天Kobo電子書籍アワード2024／今読んでおきたい！注目コミック部門」を受賞している。
物語は、聡明で美しく誰からも愛されていて、「殿下の胡蝶（こちょう）」と呼ばれている黄玲琳と、劣等感が強く、卑劣な言動から悪女と呼ばれ皆から嫌われている朱慧月。そんな正反対の少女2人が繰り広げる後宮“入れ替わり”逆転劇となる。
