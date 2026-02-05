モバゲーが2月7日にサービス開始から20周年。特別企画が2月5日から実施懐かしのゲームタイトルを答える企画や「推しゲーム」を決定するアワードも
ディー・エヌ・エーが提供する「Mobage（モバゲー）」が2月7日にサービス開始から20周年を迎える。これを記念し20周年特別企画が2月5日から実施される。
20周年特別企画では、「Mobage」の懐かしのゲームタイトルを答える企画や「推しゲーム」を決定するアワード、ユーザー自身のヒストリーが見られるコンテンツ、景品が当たるキャンペーンなどが行なわれる。
20周年特設サイトもオープンし、同サイトでは当時のガラケーらしさを感じられる「ガラケーモード」が用意されている。
【Mobage20周年特設ページ】
□スマートフォン版のページ
□PC版のページ
※各施策に参加する際は、スマートフォンからアクセスしてください。
あの時のゲーム覚えてる？キャンペーン
実施期間：2月5日12時～3月4日11時59分
モバゲータウンで遊べた懐かしのゲームタイトルを答えるクイズ企画が開催される。全問正解するとキャンペーンに応募することが可能になる。
賞品：「袋いっぱいのモバコイン(チョコ)」約300枚/5名
Mobage 20th Anniversary AWARD
ユーザー投票で「推しゲーム」を決定する「Mobage 20th Anniversary AWARD」が2月5日から開催される。
ノミネートされた31タイトルの中から、1日最大2票、推しゲームへ投票できる。投票時に任意でゲームへの応援コメントも記入できる。
投票期間：2月5日12時～3月4日11時59分
結果発表：中間発表は2月中旬予定、最終結果発表は3月中旬予定
My Mobage HISTORY
ユーザー自身のMobageヒストリーがみられるコンテンツ「My Mobage HISTORY」が登場。自身のページへのあしあとの数や日記へのいいね数などのほか、Mobage年表とユーザーの歩みを年表化したものを見ることができる。実施期間は2月5日12時から20周年施策の終了まで。
モバゲー20周年ありがとうキャンペーン
実施期間：2月5日12時～3月4日11時59分
「モバゲー20周年ありがとうキャンペーン」と題してゲームを3タイトルプレイすると、最大9,000モバコインが当たるハズレなしのくじびきにチャレンジできる企画と、3ゲームをそれぞれ累計3日以上プレイした人の中から抽選で500名が3,000モバコインをもらえる企画が実施される。
（1）ゲームを3タイトルプレイ
景品：1等最大9,000モバコイン（2～4等も豪華な景品を用意）
（2）3ゲームをそれぞれ累計3日以上プレイ
景品：抽選で500名に3,000モバコイン
アバタークエストで限定アイテムを獲得
実施時期：2月5日12時から20周年施策の終了まで
クエストキャンペーンでアバターの限定アイテムを獲得できるイベントが開催される。
付与アイテム：Mobage20周年オリジナル背景アイテム、プロフィールスタイル
また、アバター17周年を記念し、クエストキャンペーンクリアで、スペシャルなアイテムが付与される。
今年のテーマは「アイドル」。アバター公式キャラクター「きまる」の生誕祭や、Mobage20周年にちなんだMobageならではの懐かしいキャラクターもたくさん登場予定となっている。実施時期は7月下旬から8月下旬の予定。