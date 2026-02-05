大原優乃、大胆スリット＆カットアウトドレスで美スタイル際立つ「ウエスト引き締まってる」「大人っぽい雰囲気にドキッとした」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】女優・タレントの大原優乃が2月4日、自身のInstagramを更新。映画「教場 Requiem（レクイエム）」（2月20日公開）のイベントに出席した際のドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳美人女優「着こなせるのがすごい」美脚スラリの大胆スリットドレス姿
大原は「映画 教場 レクイエム カーペットアライバル＆完成披露試写会 ありがとうございました」と報告し、イベントのオフショットを公開。ウエスト部分に大胆なカットアウトが施され、深いスリットが入った美しいスタイルが際立つブラックドレスを身に纏った姿を披露した。
また「警察学校の制服カラーでもある、ネイビーのカーペットをキャストの皆様と一緒に歩かせていただき、とても感慨深い時間でした」とイベントを回顧。キャストらと並んだイベント中の写真や同作を手掛けた中江功監督との写真なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「美脚が眩しすぎる」「ウエスト引き締まっててスタイル抜群」「いつもと違う大人っぽい雰囲気にドキッとした」「ドレスのデザインが素敵で着こなせるのがすごい」「肌見せが上品で本当に綺麗です」「映画の公開がますます楽しみになりました」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
