「きれいめ靴、疲れる」問題 →【グローバルワーク】で解決！ 大人の1軍♡「楽ちんシューズ」

「きちんと見えするきれいめシューズは、疲れやすい……」そんなミドル世代におすすめしたいのは、履き心地の良さにこだわった作られている【グローバルワーク】“らくっションシリーズ”の商品です。今回は、クッション性の高いインソールを使用したり、かかとの芯に柔らかな素材を使用したりしている、ローファーやバレエシューズをご紹介します。デイリー使いはもちろん、これから迎えるセレモニーシーズンにも活躍しそうなシューズが登場。

きれいめなのに疲れにくい楽ちんローファー

【グローバルワーク】「らくっションヒールローファー」\3,842（税込・セール価格）

足をしっかり覆う深めのアッパーが特徴で、4.5cmヒールながら、安定感のある履き心地を実感できそうなローファー。しかも、公式オンラインストアによるとクッション性も高いとのこと。キラッと光るゴールドカラーのパーツがエレガントな雰囲気を演出。一点投入で、トレンドのトラッドムードを醸し出せそうです。すっきりとしたスクエアトゥが洗練された印象を与え、お仕事やセレモニーシーンにも重宝しそうです。