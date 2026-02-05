ダルビッシュ有も祝福

元プロ野球選手の杉谷拳士氏が4日、35歳の誕生日を迎えた。時価総額4兆ドル（約627兆円）超えの世界的企業からも特製ケーキで祝福され、「一生忘れない誕生日になりました」と感謝している。

どデカイケーキには、微笑む杉谷氏の顔が描かれていた。「Happy Birthday 検索コーチ 杉谷拳士」と書かれたプレートも載せられており、側面には「Google」の文字。ケーキを前にした杉谷氏もGoogleのロゴ入りユニホームとキャップを着用している。

杉谷氏はこの日、自身のXで「Googleさんの企画で侍ジャパンのみなさんを検索でサポートするという検索コーチに就任させていただきました。これからGoogleのAIモードを使って色々と検索していきたいと思います！」「Google 検索コーチに就任いたしました!!」と明かしていた。

ケーキの写真を公開した投稿では「一生忘れない誕生日になりました ありがとうございます。。 35歳も全速力で前進 #誕生日 #Google検索コーチ #巨大ケーキ」と感激をつづっている。Googleの親会社アルファベットは、米経済誌「フォーブス」によると今年1月に史上4社目の時価総額4兆ドル超えを達成した誰もが知る米IT大手。巨大企業からの祝福に様々な反応が書き込まれた。

「全速力のスピード超過が過ぎます Googleの次はイーロンマスクのxからお仕事来たりして？？」

「こんなに大きいケーキはあまりお見かけしない」

「杉谷すごいな。Googleと契約したんかい！おめでとうだよw 卒業してからの方が躍進してる」

「おっきなケーキですね…！！！ 拳士さんお誕生日お誕生日おめでとうございます」

さらに日ハム時代の先輩で、米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手からも「おめでとう」と祝福が寄せられていた。杉谷氏は引退後に「株式会社ZENSHIN CONNECT」を設立。“社長”になったことでも話題になった。



