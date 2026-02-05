アニメ『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』ティザービジュアル

　アニメ『魔入りました！入間くん』の公式スピンオフ『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』が、NHK総合にて2027年1月より放送されることが決定した。

　漫画・hiro者、原案・西修による同名人気連載作が原作で、4月からNHK Eテレでアニメ第4シリーズの放送が決定している『魔入りました！入間くん』の公式スピンオフ作品。

　貧民街（スラム）で暮らす心優しい少年・イルマが、ひょんなことから、マフィアの首領（ドン）の孫になってしまうことから始まるアクションコメディーだ。イルマは次々と訪れるピンチや葛藤を、仲間たちと協力しながら乗り越え、成長していく。

　暴力や犯罪は当たり前の貧民街で暮らす、心優しい少年・イルマ。どんな空腹でも食料を分け与え、どんな人でもみな助ける。そんなイルマの前にある日、重傷を負った老人が現れる。実は、マフィア組織「バビル」のドン・サリバンで、彼を助けたことでイルマの人生は一変。サリバンの孫として育てられることになってしまう…。ファミリーを守るため、立派な若頭（ボス）になるため、イルマの波乱万丈なマフィア生活が始まる。

　原作者のhiro者は「おかげさまで『if 魔フィア』がアニメ化することになりました！！　大好きなキャラクターを描かせていただくだけでもうれしいのに、アニメとなって動いてしゃべる姿まで見られるなんて、本当に作家冥利に尽きます。スピンオフ元の『魔入りました！入間くん』のもう一つの世界。それぞれの違いや、ちょっぴりダークかつ優しい彼らのストーリーをどうぞよろしくお願いいたします」とコメント。

　原作の原案・西修は「『if 魔フィア』アニメ化おめでとう＆ありがとうございます！！　スピンオフ作品として、すばらしいクオリティーの物語を創ってくださったhiro者先生と、新しく命を吹き込んでくださるアニメスタッフの皆様へ特大の感謝を！　『魔入間』とはまた違った、セクシーな魅力満載のイルマたちの活躍をお楽しみに！　一緒にテレビ前待機！」と言葉を寄せている。

　制作統括の吉野拓治は「『魔入りました！入間くん』と『if 魔フィア』はともに、心優しい少年が仲間たちと成長していく物語です。『if 魔フィア』では、よりシリアスな設定・展開が増え、大人っぽい味わいを楽しんでいただけると思います。『魔入間』ファンのみなさんはもちろん、『魔入間』未見の方にも楽しんでいただける作品になっています。どうぞご期待ください」とコメントしている。

　アニメ『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』は、NHK総合にて2027年1月より放送。