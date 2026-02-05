理想のバーチャル彼氏との夢のデート体験！―BLACKPINK・ジス×ソ・イングク『マンスリー彼氏』ティザー予告解禁
BLACKPINKのジスとソ・イングクが初共演するNetflixシリーズ『マンスリー彼氏』より、異なる魅力的な男性たちが次々とミレ（ジス）の前に姿を現し、夢のような仮想恋愛を予感させるティザー予告と、「1つでも当てはまるなら 今すぐ登録」というチェックリストの横で物思いにふけるミレの姿を捉えたキーアートが解禁された。
【動画】BLACKPINK・ジスが恋愛とは無縁の人生を送ってきた女性に！ 『マンスリー彼氏』仮想恋愛のときめきあふれるティザー予告
本作は、日々の忙しさに疲れ切った女性が、思いがけずバーチャル恋愛シミュレーションサービスのアプリに登録したことから自身の日常を一変させていくロマンティック・コメディー。
恋愛とは無縁の人生を送ってきたが、デートアプリで出会ったバーチャル彼氏にときめきを募らせていく女性・ミレを演じるのは、ガールズグループ・BLACKPINKのジス。近年、主演作が相次ぎ、俳優としても着実に評価を高めてきた彼女が、本作でNetflixシリーズ初出演にして主演を務め、BLACKPINKとは違う新たな魅力を見せている。「キャラクターを通してワクワクする恋愛を疑似体験できるはず。繰り返しの毎日に疲れている方にとって、楽しいご褒美のような作品になると思います」とジスは本作の見どころをアピール。
また、本作でジスと初共演を果たすソ・イングクは、彼女と同じくアーティストとしても活動しながら、『応答せよ1997』『空から降る一億の星』などのヒット作に出演し、日本でも名実ともに高い人気を誇る。
そんなソ・イングク扮するキョンナムは、天才ウェブ漫画プロデューサーとして周囲から人目置かれる存在で、ミレの同僚兼ライバルとして登場。「バーチャルと現実、両方の世界で恋愛が描かれている点がとても興味深いです。2つの世界を行き来するストーリー展開が最大の見どころです」とコメントしている。
そして、本作の監督を務めるのは、『酒飲みな都会の女たち』や『損をするのは嫌だから』などのキム・ジョンシク。ラブコメディー作品で定評のあるキム・ジョンシク監督が、本作で仮想恋愛をテーマに、ひと味違った新たな恋のかたちを描き出す。
仕事に振り回され、恋愛のことを考える余裕もないまま心身ともに疲れ果てたウェブ漫画プロデューサーのミレは、あるとき思いがけず見つけたバーチャルデートサービスに登録。そして、バーチャル空間の中で理想の男性たちとデートを重ねていくうちに、ミレの生活は大きく動き出す。
解禁された映像では、忙しすぎる日々に疲れ、ぐったりとした表情を見せていたミレが、アプリを通して多様なシチュエーションのバーチャル空間へと飛び込み、次々と魅力的な男性たちと出会う中で、次第に生き生きとした表情を取り戻していく様子が映し出されている。映像には、さまざまな装いの男性たちが登場するが、顔は明かされないまま―。ミレとどのようなデートを繰り広げるのか。
Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』は、Netflixにて3月6日より世界独占配信。
【動画】BLACKPINK・ジスが恋愛とは無縁の人生を送ってきた女性に！ 『マンスリー彼氏』仮想恋愛のときめきあふれるティザー予告
本作は、日々の忙しさに疲れ切った女性が、思いがけずバーチャル恋愛シミュレーションサービスのアプリに登録したことから自身の日常を一変させていくロマンティック・コメディー。
また、本作でジスと初共演を果たすソ・イングクは、彼女と同じくアーティストとしても活動しながら、『応答せよ1997』『空から降る一億の星』などのヒット作に出演し、日本でも名実ともに高い人気を誇る。
そんなソ・イングク扮するキョンナムは、天才ウェブ漫画プロデューサーとして周囲から人目置かれる存在で、ミレの同僚兼ライバルとして登場。「バーチャルと現実、両方の世界で恋愛が描かれている点がとても興味深いです。2つの世界を行き来するストーリー展開が最大の見どころです」とコメントしている。
そして、本作の監督を務めるのは、『酒飲みな都会の女たち』や『損をするのは嫌だから』などのキム・ジョンシク。ラブコメディー作品で定評のあるキム・ジョンシク監督が、本作で仮想恋愛をテーマに、ひと味違った新たな恋のかたちを描き出す。
仕事に振り回され、恋愛のことを考える余裕もないまま心身ともに疲れ果てたウェブ漫画プロデューサーのミレは、あるとき思いがけず見つけたバーチャルデートサービスに登録。そして、バーチャル空間の中で理想の男性たちとデートを重ねていくうちに、ミレの生活は大きく動き出す。
解禁された映像では、忙しすぎる日々に疲れ、ぐったりとした表情を見せていたミレが、アプリを通して多様なシチュエーションのバーチャル空間へと飛び込み、次々と魅力的な男性たちと出会う中で、次第に生き生きとした表情を取り戻していく様子が映し出されている。映像には、さまざまな装いの男性たちが登場するが、顔は明かされないまま―。ミレとどのようなデートを繰り広げるのか。
Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』は、Netflixにて3月6日より世界独占配信。