元テレビ朝日社員の玉川徹氏が５日、パーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯ ＦＭ「ラジオのタマカワ」（木曜・午前１１時半）に生出演した。

この日は俳優の坂上忍がゲスト出演。玉川氏は坂上に「本当に一度、お会いしてみたい方だったんですよ、ずっと」と熱望していたことを明かした。

玉川氏は、２０２２年４月１日に終了した坂上がＭＣを務めていたフジテレビ系「バイキングＭＯＲＥ」（前身の番組名は「バイキング」）を「ずっと見てました、ほぼ」と明かし「「なぜかバイキング終わっちゃった…その後なんですね。実はすごいなと思ったのは…。バイキングの後の番組がＭＣがお休みになる時にピンチヒッターで坂上さんが出ることがあるんです。そうすると、視聴率が１パーセントから１・５パーセント上がるのよ」と絶賛し「テレビの人間は数字見てますから」とし「だから、むしろ、なんでフジテレビは、あの番組やめたんだろう、と」と疑問を投げかけた。

その後の時間帯で玉川氏は、坂上に「バイキングＭＯＲＥ」を「なんでやめたんですか？」と質問。坂上は「どこまで言えばいいんですかね」と切り出し「僕、もともと言っていたんです。長くやれて１０年です」とし「本当にお尻決めないとできないです。これ、なんでかって言ったら、これも役者の理論なんですけど、バラエティー番組やらせて頂くようになって、これ異常な世界に来ちゃったなって一番強く感じたのは、終わらないために頑張るところなんですよ。終わらせないために」と明かした。

続けて「でも、ドラマって最長で大河で１年ですよ。終わるために死ぬ気でみんなで頑張る。ワンクールだったら３か月。だから、お尻が決まってるから、死ぬ気になれる体なっているんです。でも終わらせないためにって、それきついよねっていうことなんですよ」と明かした。

その上で玉川氏に「でも、モーニングショーみたいに長くするのは、僕はもう無理です。だから、逆にすごいと思いますよ。もう玉川さんも羽鳥（慎一）さんも…ほんとすごいと思いますよ。だって飽きるでしょ？」と問いかけた。そして「バイキングＭＯＲＥ」が終了した理由を出演者から「飽きたんですか？」と聞かれ「僕の場合は…喜怒哀楽って大切にしているので。そこの感情っていうのを失っちゃいけないし。それがエンターテインメントの根幹だって思ってるわけで。どっちかというと僕はキャラ的に怒りを強くした方がいいタイプってわかっているので。ただ、疲れるんです。変な話、普段、そんな怒ってないんです」などと明かした。

さらに「でも、やりきるっていうんですかね。頭の中では長寿番組は、いい具合でのマンネリ化が確立できたら、長く続いていくっていうそういう脳もあったんですけど、僕のやりかたはそれはできないっていうか、もたないっていうか」と明かすと「ちょっと突っ込んだ話を言うと」と切り出し「戦う相手が多すぎちゃって」と明かした。

これに玉川氏は「深い話してるよ」などと応じ坂上は「外と戦う覚悟はあったんですけど」とし「いろんな…やっぱりね…社会ってすごいですね」と打ち明けた。

玉川氏は「だけど今だったらやれるよね。今のフジテレビだったらやれると思う」と伝えると、坂上は「いや、どうだろう？逆に…なんじゃないんですか？情報番組自体が平たくなっているじゃないですか？トゲがなくなっているじゃないですか」と否定すると、玉川氏は「だから、つまんないじゃないですか」と突っ込んだ。

これに坂上は「簡単に言っちゃうと、つまんないですね。頑張ってんの玉川さんぐらいだから」と称賛したが「玉川さんも一時期に比べたらな！ちょっとどこかで反省しちゃったのが…俺は反省してほしくなかったんだよな」と明かしていた。