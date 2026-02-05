ユーハイムが展開する「ユーハイム（ポケモン）」シリーズ「ユーハイムバレンタイン」に引き続き、春を彩るピンク色のポケモンたちが登場する春季ギフトシーズン向けコレクション「ユーハイムスプリング」が登場。

シンプルな原料と菓子職人の技術を活かしたお菓子作りで親子3代に親しまれるユーハイムが、世代を超えて愛される「ポケモン」と一緒に届ける、春にぴったりな心躍るおいしいお菓子がラインナップされます☆

ユーハイム「―ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる― ユーハイムスプリング」

店頭販売時期：2026年2月中旬より順次

※ユーハイム公式オンラインショップにて2026年2月9日(月)12:00より予約受付開始

※一部商品の取扱いが無い店舗もあります

※商品は品切れ次第、終了となります

ユーハイムから「-ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる- ユーハイムスプリング」をテーマにした8種類のスイーツが登場。

ピカチュウと、カントー地方からピッピ・プリン・ヤドン・ラッキー、ジョウト地方からサニーゴ、ホウエン地方からラブカスなど、『ポケットモンスター』シリーズの舞台となる様々な地方から春を彩るピンク色のポケモンたちを合わせて全14匹が大集合します。

出会いの春にちなみ、各地方のピンク色のポケモンたちと出会えるかわいらしいパッケージでお届け。

バターや卵など、素材の風味が活きたやさしい味のお菓子を手に、個性豊かなポケモンたちとおやつの時間を楽しめるラインナップを紹介していきます☆

ミニバウムクーヘン（8個入）

価格：1,944円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンをかわいらしいサイズにカット。

個包装はピカチュウ・チェリム・シキジカ・ニンフィア・ヌイコグマが集まっているデザインです。

ビスケットアソート（110g入）

価格：2,160円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

素材の風味を活かしたビスケットを詰め合わせて、ピカチュウのデザイン缶に入れた焼き菓子。

ピカチュウのかたちをしたビスケットもポイントです。

バウムクーヘン（1個入）

価格：1,620円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

卵と砂糖、小麦粉、アーモンドパウダーにバターを合わせ、ていねいに焼きあげたバウムクーヘン。

色々なポーズのラッキーがデザインされたパッケージに入っています。

ミニチョコバウム(ホワイト)（3個入）

価格：648円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

かわいらしいサイズのバウムクーヘンをホワイトチョコレートでコーティング。

ピッピがデザインされたパッケージの側面には、ピカチュウの姿も☆

クッキー（16個入）

価格：1,944円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳

プリンのデザイン缶にひとくちサイズのバタークッキーとチョコクッキーの2種類をアソート。

個包装のデザインはプリンのポーズ違いで8種類がランダムに封入されています。

クッキー（8個入）

価格：756円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳

バターが香るさくさくのひとくちサイズのクッキー。

個包装のデザインはピカチュウ・サニーゴ、ピカチュウ・ラブカス、ピカチュウ・チェリム、ピカチュウ・ミブリムの4種類がランダムで入っています。

スティックバウム（6個入）

価格：1,512円

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットした「スティックバウム」

ランダム封入の個包装デザインはピカチュウ・ヤドン・ニンフィア・ナカヌチャンの4種類です。

スティックバウム（4個入）

価格：972円(税込)

特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド

自分用としてはもちろん、プチギフトにもおすすめな4個入りボックス。

スティック状にカットされたバウムクーヘンがおしゃれ☆

春を彩るピンク色のポケモンたちが大集合したバウムクーヘンや焼き菓子。

2026年2月中旬より順次販売が開始される「―ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる― ユーハイムスプリング」の紹介でした☆

