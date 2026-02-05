結婚＆第1子誕生・ケンコバ、NSC大阪の同期が祝福「ほんと良かった！一生お幸せに!!」
放送作家でタレントの野々村友紀子（51）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。今年1月31日放送の番組で結婚と第1子となる長男の誕生を報告したお笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）を祝福した。
【写真】「一生お幸せに!!」結婚＆第1子誕生・ケンコバを祝福したNSCの同期
ケンコバは、CS放送のフジテレビONE『ケンドーコバヤシの重大発表！』で昨年8月に一般女性と結婚し、さらに、同番組のロケが行われた日（1月某日）のおよそ4日前に第1子が誕生していたと明かした。
野々村は1月29日、2月5日の2週にわたって出演するBS朝日『ケンコバのほろ酔いビジホ泊』（後10：30）に言及。「同期のケンコバとのいつもの小競り合いがそんなに需要があるとは思ってなかったので嬉しいです」と反響を喜び、ケンコバとの2ショット写真を投稿した。
ケンコバと野々村はともにNSC大阪11期生。野々村は最後に「ケンコバ、おめでとう ほんと良かった！一生お幸せに!!」と祝福した。
