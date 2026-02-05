サッカーのオランダ1部NECナイメヘンに所属するMF佐野航大（22）に関し、テクニカル・ディレクター（TD）を務めるカルロス・アールバース氏が来夏の移籍容認を示唆する発言を行った。4日に行われたフォレンダムとのオランダ杯準々決勝前にESPNの取材に応じ、今冬の移籍市場で起こった佐野を巡る動きに言及し「夏には大歓迎」と語った。

同選手が1得点1アシストで勝利に貢献した1月31日のAZアルクマール戦後に4件のオファーがあったことを認めた上で「コウダイに続いて彼のマネジメントにもクラブはオファーを受けないと伝えた。我々は現在、素晴らしいものに向かって進んでいる最中。それをともに成し遂げたい」と説明した。

プレミアリーグのノッティンガム・フォレストからは移籍金2000万ユーロ（約37億円）が届いたとされるが「それは金銭的な価値だ。しかし、ナイメヘンやサポーターにとって、もし我々が欧州リーグ出場を果たせば歴史的な価値になる。我々が人々に提供できる大きな価値だ」と指摘。ここまでリーグ3位につける中、開幕から全20試合にフル出場して3得点4アシストを記録している佐野を、上位争いに欠かせない戦力として今季終了まで戦っていくクラブの方針を示した。

日本代表で2026年W杯北中米大会出場を目指す成長株に関しては3日の移籍期限終了を前にオランダ屈指のアヤックスが獲得に乗り出すなど争奪戦が活発化。最終的にクラブ残留が決まり、佐野自ら「今冬に移籍できればと思っていたが、クラブの状況も理解している。今は夏に集中している」と語っていた。4日のフォレンダム戦でフル出場して1―0の勝利に貢献し、チームはオランダ杯準決勝に進出。活躍が続けば、その去就は来夏、さらに大きな注目を集めることになりそうだ。