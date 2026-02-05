歌手西川貴教（55）が、フットボールアワー後藤輝基（51）とMCを務めるMBSテレビ「関西人1万人の知恵で乗り切れ！これでええねん！」（8日午後0時54分＝関西ローカル）の収録に参加。MBSが5日、発表した。

同番組は、「常連客の名前が思い出せない」「息子とギクシャクした親子関係どうしたらええねん」といった、街行く人々の抱える「どうしたらええねん」という日常生活や人生の悩みを、関西人1万人の知恵を集約して解決に導く難題解決バラエティー。ゲストにフットボールアワー岩尾望（50）とタレント小倉優子（42）を招く。

西川は番組収録後、「すごく楽しかったです。ぜひ編成の方にはこれをご覧いただいて、春の改編に組み込んでいただきたいな」とやる気まんまん。後藤から「もしレギュラーになったら、本当にやってくれますか？」と聞かれると、「もちろんです。ぜひ呼んでください。私の父も関西（滋賀）におりますから、番組があれば父の様子を見に来る口実もできますし」と笑った。

一方で、小倉が「いろんなお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたが、私は特に『歯』が印象的でした」と話すと、西川は「ずっとうるさいねん！」とうんざり。「収録中もホワイトニングのペースとか、すごい聞いてくるんですよ」と明かしたが、小倉は「本当に衝撃的だったんです！西川さんの歯がテレビ越しでも本当にキラキラで、ご自身の歯とは思えないくらいきれいで。私も自分の歯を大事にしようと思いましたし、さっそくホワイトニングに行こうと思います」と響いていなかった。