大阪ひらパー、春に歴代ウルトラマン登場へ…シリーズ60周年の目玉企画『ULTRAMAN EXHIBITION』
大阪・ひらかたパーク（枚方市）は、4月18日〜6月28日に『ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-in ひらかたパーク』を開催する。チケットの販売を2月6日から始める。
【画像】すごい…歴代ウルトラマンの集合ショット＆チケット情報も
1966年の放送開始から今年で60周年を迎えるウルトラマンシリーズ。『ULTRAMAN EXHIBITION』は、この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」の目玉企画として、50作品を超える歴代シリーズの軌跡を、革新的な表現のジオラマや記念フォトスポット、没入感のある立体映像空間とともに紹介する。
イベント連動ファン参加型企画として、「ウルトラマンとの思い出写真」も募集する。
■概要
開催期間：4月18日（土）〜6月28日（日）※期間中休業日あり
※4月18日（土）・19日（日）は日時指定のみ
開場時間：10：00〜17：00 ※最終入場は16：30
※5月2日（土）〜6日（水・休）は、10：00〜20：00（最終入場19:00）
開催場所：ひらかたパーク イベントホール
※ひらかたパークに入園せずに利用できる
