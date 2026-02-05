人気子役の永尾柚乃が４日、フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」で、驚きの台本の覚え方を告白。磯野貴理子は「なにそれ！？」と驚いた。

この日は「ここまで変わった！？令和の学び方」と題し、ＡＩでの授業や、タブレットやパソコンでの授業などを専門家が解説。その中で今は黒板の文字をノートにとることがあまりない、という話題となった。

これに、小学生の永尾は、台本はタブレットなのか？という話題からセリフの覚え方に言及。「セリフは台本読むじゃないですか。寝て起きたら覚えてます。書いたりしない。台本見て、寝て起きたら結構言えます」と言い、磯野は「なにそれ！？」と目を丸くした。

授業はタブレット派だが、台本に関しては「タブレットだと１文字抜かしちゃうとかがあるので、怖いので、紙。みんなタブレット、タブレット、タブレットって」と苦々しい表情を浮かべたことから、他の出演者からは「それ、オジサン側だよ」と笑い声も上がった。

この永尾の特技に、脳科学者の中野信子氏が「７歳ぐらいまでは４分の１の子に（見るだけで覚える映像・写真記憶が）ある」といい、中野氏自身もあったというが、成長とともにその能力は喪失。永尾もいずれその能力がなくなる可能性があるとした。

永尾は寝る前に「（台本を見て）頭の中で写真を撮る。寝たらその文字が出てきて」というと、中野氏も分かるという風にうなづいていた。