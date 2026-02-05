平野レミ、50年内緒にしてきた“秘密”を初告白 長男・和田唱衝撃「マジで!?」
料理愛好家の平野レミと、その長男でロックバンド「TRICERATOPS」ボーカル・和田唱（50）が、5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。親子でテレビ初共演を果たした。
【写真】似てる…？親子初共演をはたした平野レミ＆和田唱
司会の黒柳徹子に「レミさんのアイデア料理をどう思っていますか？」と聞かれた唱は、「1つ困るのはですね、テレビでね、いろんな創作料理を紹介するじゃないですか。そうすると、世間の人たちは、僕ら兄弟は、こういうものを食べて育ったんだろうなって普通に思うんですよね。テレビで、しかも平気で『息子がこれ食べて育ったのよ』とか、『これ大好きなのよ』とか、もう30倍増しくらいでしゃべるので。ほんとあれ、結構困っちゃうんですよね」と、レミの“盛りグセ”にツッコミ。
そして「意外と家では普通に、それこそ魚を焼いたものだったりとか、割と普通の、なんていうの。日本の家庭料理が出ることがわりと多かったので」「テレビで紹介するための料理を家で作って、それをこう、なんか試食みたいになってたよね」と明かした。
レミは、唱はナスが好きだったといい、唱の好きなナス料理のレシピを紹介。「（唱に）必ずこれね、食べさすんだけど…私はね、ナスは世の中で1番嫌いだったの」と衝撃の告白。唱が「マジで!?」と驚くと、黒柳が「ほんとにそうなんだってよ。今日ね、初めて言うんだって。内緒にしてたんだってあなた」とフォロー。
「そうなんだ。知らなかった」と驚く唱に「唱ちゃん、もちろんお父さんにもあげるけども、お母さんは食べなかったら全然、ナスは」と告白した。
【写真】似てる…？親子初共演をはたした平野レミ＆和田唱
司会の黒柳徹子に「レミさんのアイデア料理をどう思っていますか？」と聞かれた唱は、「1つ困るのはですね、テレビでね、いろんな創作料理を紹介するじゃないですか。そうすると、世間の人たちは、僕ら兄弟は、こういうものを食べて育ったんだろうなって普通に思うんですよね。テレビで、しかも平気で『息子がこれ食べて育ったのよ』とか、『これ大好きなのよ』とか、もう30倍増しくらいでしゃべるので。ほんとあれ、結構困っちゃうんですよね」と、レミの“盛りグセ”にツッコミ。
レミは、唱はナスが好きだったといい、唱の好きなナス料理のレシピを紹介。「（唱に）必ずこれね、食べさすんだけど…私はね、ナスは世の中で1番嫌いだったの」と衝撃の告白。唱が「マジで!?」と驚くと、黒柳が「ほんとにそうなんだってよ。今日ね、初めて言うんだって。内緒にしてたんだってあなた」とフォロー。
「そうなんだ。知らなかった」と驚く唱に「唱ちゃん、もちろんお父さんにもあげるけども、お母さんは食べなかったら全然、ナスは」と告白した。