ミラノ・コルティナオリンピック™が現地6日（日本時間7日）に開会式を迎える。大会初日、開会式前にフィギュアスケートの団体戦が始まる。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

今季限りで現役引退を表明している坂本花織（25、シスメックス）が現地4日、本番の会場であるミラノ・アイススケートアリーナで2度目の練習に臨んだ。数種類の3回転ジャンプを鮮やかに決めるなど、本番に向けて調整を行った。

3日には男子シングル代表の三浦佳生（20、オリエンタルバイオ/明治大）も到着。「こっち来てガンガンに練習して、本番までにコンディションをもっともっと上げていければ。まず自分に集中したい」と気合が入る。

イタリアで五輪が行われるのは2006年のトリノ五輪以来、今回で4回目。ミラノとコルティナダンペッツォを中心にプレダッツォ、リヴィーニョなどで8競技116種目が実施される。

フィギュアスケート団体戦は、初日にアイスダンスのリズムダンス、ペアのショート、女子シングルのショートが行われる。

