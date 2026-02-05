ＪＲＡは２月５日、現地時間２月１４日にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップデーに出走する日本馬１９頭が、現地に到着したと発表した。

美浦所属馬を乗せた飛行機は４日の午前１０時５１分（以下全て日本時間）に成田国際空港を出発し、その後、関西国際空港で栗東所属馬を搭載。サウジのキング・ハーリド国際空港に５日の同３時１０分、キングアブドゥルアジーズ競馬場には同６時１０分に到着した。

サウジ入りした各関係者のＳＮＳでは、無事に到着した様子が伝えられている。サンライズジパングがお気に入りの青いボールも、栗東にいるときと同じように馬房にぶらさがっている。

到着した馬と参戦するレースは次の通り。

・サウジＣ・Ｇ１（ダート１８００メートル）

サンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）

フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）

ルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）

・ネオムターフＣ・Ｇ１（芝２１００メートル）

アロヒアリ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）

シンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）

ヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）

・１３５１ターフスプリント・Ｇ２（芝１３５１メートル）

パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、、父タワーオブロンドン）

フォーチュンタイム（牡５歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父グレーターロンドン）

シンフォーエバー（牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父コンプレキシティ）

・レッドシーターフハンデ・Ｇ２（芝３０００メートル）

ヴェルミセル（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ゴールドシップ）

シュトルーヴェ（セン７歳、美浦・堀宣行厩舎、父キングカメハメハ）

・リヤドダートスプリント・Ｇ２（ダート１２００メートル）

アメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）

ガビーズシスター（牝５歳、美浦・森一誠厩舎、父アポロキングダム）

ドンアミティエ（牡６歳、栗東・今野貞一厩舎、父アジアエクスプレス）

ヤマニンチェルキ（牡４歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）

・サウジダービー・Ｇ３（ダート１６００メートル）

ケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）

サトノボヤージュ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）

トウカイマシェリ（牝３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ドレフォン）

ワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎父ディーマジェスティ）